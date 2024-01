Rubati 4mila metri cubi di sabbia dal cantiere dell’ex Sheraton di Bagnolo Mella

Secondo la relazione redatta da Arpa furono sottratti circa 4.000 metri cubi di sabbia e ghiaia nell’area comunale dell’ex Sheratonn in viale Italia a Bagnolo Mella. Dal canto suo il Comune ha quindi sporto denuncia per chiudere definitivamente l’iter iniziato con il sequestro di una parte dell’area ad aprile 2023.

A rendere nota la decisione è stata una delibera di Giunta nella quale si evince la volontà, in via cautelativa, da parte degli amministratori di sporgere querela per il furto di 4.000 metri cubi di ghiaia e sabbia sul terreno di proprietà comunale destinato a parco pubblico.

Nella delibera di Giunta, datata 21 dicembre, viene spiegato nel dettaglio l’accaduto: «In data 15/05/2023 - si legge nel documento - è pervenuta da Arpa Lombardia la relazione finale contenente i risultati delle indagini volte ad accertare il quantitativo di ghiaia e sabbia escavato in assenza di autorizzazione presso il sito ex Sheratonn in viale Italia oggetto di trasformazione urbanistica e che da tale relazione risulta un ammanco di un quantitativo di circa 4.000 metri cubi».

E ancora: «Considerato che l’escavazione di tale materiale è avvenuta all’interno di un’area di proprietà comunale da destinare a parco pubblico - prosegue il documento - riteniamo pertanto cautelativo, al fine di non incorrere in possibili omissioni di atti d’ufficio, procedere sporgendo formale denuncia contro ignoti per il presunto furto di materiale inerte, a seguito dell’attività di escavazione difforme a quanto autorizzato all’interno del lotto di proprietà comunale».

Il ripristino

Un «atto dovuto» come sottolinea anche il vicesindaco di Bagnolo Mella Cristina Almici. «Questa delibera - osserva - va a chiudere definitivamente un iter iniziato ad aprile dello scorso anno con un sequestro. Ad oggi comunque l’area è stata completamente ripristinata e a breve sarà terminato anche il parco».

Si chiude così definitivamente un capitolo dell’area ex Sheratonn. «Come riportato nella delibera di Giunta - precisa il direttore generale di Arpa Lombardia Fabio Cambielli - trattasi di materiale naturale escavato pari a circa 4.000 metri cubi, scoperto dai tecnici del dipartimento di Arpa ad aprile 2023 durante le attività delegate dalla Procura».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it