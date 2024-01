Orzinuovi dice addio al dottor Alberto Pezzola, medico amico di tutti

«Un medico di altri tempi»: così lo ricordano gli orceani e i suoi pazienti in particolare, che per lui erano innanzitutto persone da seguire di giorno e di notte, quando necessario, con competenza, disponibilità e profonda umanità. Venerdì pomeriggio si è spento all’età di 76 anni, nell’Hospice di Orzinuovi, il dottor Alberto Pezzola.

Medico di base molto stimato e conosciuto a Orzinuovi, dove aveva esercitato fino a settembre del 2017, aveva appeso il camice al chiodo all’età di 70 anni, dopo 36 anni di onorato servizio, ritirandosi nella sua casa con la moglie Ruth e il figlio David. Il suo pensionamento era stato vissuto con grande dispiacere dai suoi pazienti che avevano perso non solo un professionista che sapeva svolgere il suo mestiere con scienza e coscienza, ma soprattutto un uomo, un amico. Per questo gli avevano organizzato una festa di addio.

Anche il padre Amadio era medico e l’aveva introdotto con naturalezza e competenza al mestiere, insegnandogli anche la disponibilità, lo spirito di sacrificio, il savoir faire, l’affabilità. «La mia professione è radicalmente cambiata nel tempo - ci aveva detto prima di ritirarsi in pensione -. Soprattutto ultimamente ho dovuto adeguarmi a internet e tutto questo ha spersonalizzato noi medici: guardiamo il computer e non l’ammalato che abbiamo di fronte, la memoria del pc salva ciò che prima ci allenavamo a tenere a mente e che rendeva il nostro rapporto col paziente un po’ più umano.

Sono stati anni pesanti, di onerose responsabilità, di orari che mi obbligavano a sacrificare la famiglia. Quando sei medico devi essere sempre disponibile, generoso, ogni paziente ha bisogno della parola che lo possa rincuorare e pian piano impari a conoscere tutti, a capirli, a dire e a dare ad ognuno ciò di cui ha bisogno. È difficile, è una parte di te che viene donata agli altri, ma questo mi ha fatto crescere sotto il profilo umano».

Mancherà il dottor Pezzola. Soprattutto la sua figura. A tutto il paese. Per questo saranno in molti a dargli l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale lunedì alle 15. Il corteo partirà dalla casa del commiato Passeri di via Corridoni.

