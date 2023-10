«In piazza con noi» ha navigato lungo il fiume Chiese

«In piazza con noi» stamattina ha portato i telespettatori in viaggio lungo il fiume Chiese. Un fiume che unisce tante comunità e che offre peculiarità e bellezze tutte da scoprire.

Le telecamere di Teletutto si sono accese da un luogo simbolo del percorso bresciano del fiume, l’area attorno al mulino di Gavardo. Il sindaco Davide Comaglio ha dato piena disponibilità alla proposta, sollecitata dal presidente della Federazione Gianluca Bordiga e da Massimo Grandi (Teletutto).

Il fiume Chiese scorre per 160 chilometri dal monte Fumo in Trentino, dove nasce, sino ad Acquanegra nel mantovano, dove sfocia nell’Oglio, dopo aver attraversato numerosi comuni bresciani. Unisce i territori e le persone e vuole divenire sempre più collante culturale tra le comunità delle terre che attraversa, grazie alla Federazione del Chiese che ha scelto la nostra trasmissione per farsi conoscere al grande pubblico e per raccontare la sua storia.

Nata nel 2018 come «Tavolo delle associazioni che amano il fiume Chiese e il suo lago d’Idro», oggi la Federazione del Chiese conta ventotto componenti che mensilmente si incontrano con l’obiettivo di salvaguardare unitariamente l’intero corpo idrico.

