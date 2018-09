In Piazza con Noi al Castello di Padernello per «Verso il Borgo»

Puntata speciale per In Piazza con noi, quella di oggi. Le telecamere di Teletutto hanno fatto tappa al Castello di Padernello, per l'evento «Verso il Borgo»: l'iniziativa che vede i giovani raccolti nell'antico maniero per imparare un mestiere artigiano, coniugando innovazione e tradizione. Ben 180 studenti e i loro docenti dei 18 centri di formazione professionale bresciani impegnati l’anno scorso nell’alternanza scuola-lavoro a Padernello.

Ai microfoni di Clara Camplani e Tonino Zana tanti ospiti per raccontare i mille risvolti di questa proposta che porta i sigilli della Fondazione che sostiene il castello e la sua valorizzazione e di Associazione Artigiani, con l'appoggio di Regione, Provincia, Camera di Commercio, Coordinamento Enti di formazione, Casartigiani Lombardia, Libera associazione artigiani di Crema, Unione artigiani e imprese di Lodi, Gruppo Foppa e Its Machina Lonati.

La puntata sarà proposta in replica alle 20.30 sempre su Teletutto. Per rivedere le puntate precedenti, invece, è sufficiente un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it