Calvisano, riapre dopo il maxi intervento il ponte sul fiume Chiese

Buone notizie dal Broletto, che annuncia che i lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul Chiese lungo la sp69 in territorio di Calvisano si sono conclusi, come concordato con l’Amministrazione Comunale, prima della riapertura delle scuole. La struttura è stata sottoposta a un corposo restyling che ha richiesto un investimento complessivo di 620mila euro, in parte finanziati da Regione Lombardia.

«I lavori sono iniziati il 12 giugno e si sono conclusi l’8 settembre – ha commentato Paolo Fontana, consigliere delegato ai Lavori Pubblici -. Il ponte sul Chiese a Calvisano, classificato come “rosso” a seguito delle ispezioni programmate con l’Università degli Studi di Brescia, presentava infiltrazioni piuttosto diffuse e fessurazioni nelle murature di spalla. Anche i parapetti erano in cattive condizioni e non adeguati alle attuali normative di sicurezza. La Provincia, vista la valenza del ponte all’interno del contesto viabilistico della zona, ha inserito quest’opera tra le priorità. Lo staff del settore strade della Provincia, in collaborazione con Centropadane, ha lavorato con professionalità e attenzione al fine di limitare i disagi alla viabilità e per restituire il ponte alla comunità il prima possibile».

L’intervento eseguito ha consentito di garantire la transitabilità ai mezzi pesanti fino a 44 tonnellate in entrambi i sensi di marcia, di migliorare la sicurezza sismica del manufatto, di adeguare le barriere di sicurezza alla normativa vigente e, infine, di allungare la vita utile dell’opera.

«La buona riuscita di questo intervento è sinonimo della buona e fattiva collaborazione tra la Provincia e il Comune di Calvisano, un modus operandi che l’Amministrazione provinciale ricerca sempre laddove si debba intervenire, soprattutto quando si tratta di opere molto impattanti sulla vita dei cittadini» ha concluso Fontana.

