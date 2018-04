Agility dog, disc dog e dog dance: lo spettacolo Garda Winner

Una due giorni dedicata al miglior amico dell'uomo al Centro Fiera di Montichiari. La Garda Winner 2018 ha appassionato tutti: dai cinofili alle famiglie, soprattutto i bambini.

Tutti in fila sin dalle prime ore del mattino per raggiungere i cinque padiglioni e ammirare e accarezzare cani bellissimi, i più belli del mondo, giunti per la competizione e per le iniziative esibizioni di agility dog, disc dog e dog dance, ma anche le esercitazioni dei Gruppi cinofili di Protezione Civile.

480 razze rappresentate per il concorso internazionale che nella giornata di domenica decreterà il cane più bello del Garda Winner 2018, scelto tra i vincitori di ogni singola razza. Il tutto - hanno ribadito gli organizzatori - nel pieno rispetto degli animali.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it