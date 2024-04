Qualità dell’aria, il Parlamento europeo fissa limiti più rigorosi entro il 2030

Con 156 voti di vantaggio, il Parlamento Europeo ha fissato nuovi parametri in materia di qualità dell'aria.

La direttiva stabilisce limiti e obiettivi più rigorosi per il 2030 per gli inquinanti con gravi ripercussioni sulla salute umana, tra cui il particolato (Pm2.5 e Pm10), diossido d’azoto e anidride solforosa. Gli indici di qualità dell'aria dovranno essere comparabili, chiari e disponibili al pubblico, e saranno inoltre istituiti più punti di campionamento nelle città.

In caso di violazione delle nuove norme nazionali di applicazione della direttiva, le persone colpite dall'inquinamento atmosferico potranno intraprendere azioni legali e ricevere un risarcimento.

La legge dovrà ora essere formalmente adottata dal Consiglio europeo, prima di essere pubblicata in Gazzetta ufficiale ed entrare in vigore venti giorni dopo. I Paesi dell'Unione Europea, da allora, avranno due anni di tempo per applicare le nuove norme.

Leggi anche Qualità dell’aria, Brescia tra le otto città italiane sopra i limiti per Pm10

«Una notizia importante per l’Europa e per la Lombardia che purtroppo, assieme alle altre regioni del Nord, aveva puntato i piedi in Europa per fermare l’aggiornamento della direttiva» commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. «Per dare una svolta alla qualità dell’aria in Lombardia serve un approccio integrato che tenga insieme le scelte infrastrutturali, il deciso miglioramento di prestazioni del trasporto regionale, il miglioramento dello stile di vita dei cittadini, i problemi della congestione urbana, le emissioni dovute all’eccessiva intensità degli allevamenti».

«La Lombardia - sottolinea Legambiente - ha meno alibi, basta con deroghe e ritardi, è il momento di ridurre significativamente la portata di tutte le fonti inquinanti per tutelare la salute dei cittadini e favorire uno sviluppo economico più sostenibile».